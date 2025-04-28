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Бразильский нападающий «Ростова» Роналдо пропустит игру с «Химками»

Бразильский нападающий «Ростова» Роналдо пропустит игру с «Химками»
Футболист ФК «Ростов» Роналдо не сможет принять участие в матче против «Химок», который состоится 4 мая. Причиной этого стало то, что игрок получил слишком много предупреждений в предыдущих играх.

Согласно правилам футбола, после четырёх предупреждений игрок не может быть допущен к участию в следующем матче. Роналдо получил своё четвёртое предупреждение в игре против «Локомотива» 26 апреля.

Стоит отметить, что в последних матчах Российской Премьер-Лиги игроки «Ростова» неоднократно получали предупреждения, что приводило к их дисквалификации.
Фото: ФК Ростов
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