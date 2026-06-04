За сбор черешни с чужого сада в Ростовской области грозит уголовная ответственность

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Сезон ягод в Ростовской области в самом разгаре. Вместе с аппетитными клубникой, вишней и, конечно же, черешней, на прилавках растет и количество желающих полакомиться ими бесплатно. Однако, как предупреждают юристы, воровство ягод с чужого участка может обернуться куда более серьезными последствиями, чем простое недовольство владельца – вплоть до административной и даже уголовной ответственности.По словам юриста из Ростовской области Анны Павловой, которую цитирует портал DonDay, подобные действия могут быть квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая мелкое хищение, кражу, а в некоторых случаях – и «нарушение неприкосновенности жилища».Цена за ягоду: от штрафа до тюрьмыЮрист поясняет, что наказание напрямую зависит от стоимости украденного. Если сумма не превышает 2500 рублей, это считается мелким хищением, за которое предусмотрен штраф, обязательные работы или административный арест.Однако, если объем «сладкой добычи» превышает 2500 рублей, дело приобретает более серьезный характер. Здесь уже речь идет о краже. Штраф в этом случае может достигать 80 тысяч рублей. Ситуация усугубляется, если сборщики незаконно проникают на участок, например, перелезая через забор. Тогда наказание может включать штраф до 200 тысяч рублей и лишение свободы на срок до пяти лет.«Проще и дешевле выйдет купить ягоды на рынке или в магазине», – подчеркивает Анна Павлова.Инцидент в Шолоховском: подростковая шалость или кража?Несмотря на предупреждения, подобные случаи продолжают происходить. В начале июня в поселке Шолоховский четверо девочек перелезли через забор частного участка, чтобы полакомиться черешней. По словам владельцев, подростки делают это уже не в первый раз, игнорируя жалобы и даже наличие сторожевых собак. Они бросают косточки, топчут газон, не задумываясь о том, что это чужая собственность.Владельцы участка намерены обратиться в полицию, предоставив видеозаписи с нарушительницами. Этот инцидент вызвал бурные споры в социальных сетях. Одни пользователи поддержали возмущенных хозяев, другие встали на сторону детей, ссылаясь на высокую стоимость ягод и вспоминания о собственном детстве.