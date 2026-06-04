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Новую остановку для пригородного поезда Таганрог – Ростов введут с 8 июня

Новую остановку для пригородного поезда Таганрог – Ростов введут с 8 июня

С 8 июня пассажиры пригородного поезда № 6527, следующего по маршруту Таганрог — Ростов, смогут воспользоваться новой остановкой. Как сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), до 24 октября состав будет делать дополнительный рейс на станции Морская.

Остановка на станции Морская запланирована на 22:08. Этот вечерний экспресс отправляется из Таганрога по установленному графику, в 21:39, и прибывает в Ростов в 23:08.

Жителей и гостей Ростовской области просят принять во внимание эти изменения при планировании поездок. Актуальную информацию о расписании и возможных корректировках можно получить на сайте перевозчика, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в кассах железнодорожных вокзалов.
Фото: Donday
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