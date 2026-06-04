Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону нашли живым пропавшего 10-летнего мальчика. Семья и полиция искали Тимура П. около двух суток.Мальчик живет в микрорайоне Суворовский. 2 июня днем он отправился гулять с собакой, но домой не вернулся. Родители сразу же обратились в полицию.Утром 4 июня представители регионального ГУ МВД сообщили, что мальчик найден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.