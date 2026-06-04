Атака БПЛА на Крым вызвала массовые задержки поездов в Ростовской области, пассажиры эвакуированы

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Атака БПЛА на Крым вызвала массовые задержки поездов в Ростовской области. Движение множества пассажирских поездов было приостановлено, а пассажиры эвакуированы для обеспечения их безопасности.По данным компании «Гранд Сервис Экспресс», Крымская железная дорога вынуждена была приостановить движение пассажирских поездов на ряде участков из-за «авиационной опасности (БПЛА)». В пресс-службе перевозчика уточнили, что пассажиры составов, оказавшихся на закрытых для передвижения участках, были эвакуированы.По состоянию на 07:00 4 июня, задерживались около 30 поездов, большая часть из которых направляется через Ростовскую область.Поезд № 078 Симферополь – Санкт-Петербург (отправление – 3 июня) остановлен, задержка составила более четырех часов.Поезд № 174 Евпатория – Москва (отправление – 3 июня) остановлен, задержка – три часа.Поезд № 092 Симферополь – Москва (отправление – 3 июня) задерживается на четыре часа.Поезд № 098 Симферополь - Москва (отправление – 4 июня) остановлен, задержка – пять часов.Поезд № 076 (отправление 4 июня) остановлен, задержка – 4,5 часа.Отмечается, что начальники поездов находятся на связи с оперативным штабом, а проводники оказывают всестороннюю поддержку пассажирам. Пассажирам, испытывающим трудности или нуждающимся в помощи, следует обращаться к начальнику поезда или проводникам.Время задержки может меняться, и актуальная информация об ожидаемом времени прибытия предоставляется по мере поступления данных.