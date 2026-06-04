Бывший игрок «Ростова» Федор Кудряшов попал в ДТП на мотоцикле в Москве
Бывший футболист ФК «Ростов» Федор Кудряшов врезался в скорую помощь на мотоцикле в Москве. Предварительно, экс-защитник донского клуба двигался на двухколесном транспортном средстве, превысив скорость.
В результате ДТП спортсмен травмировал руку, ему понадобилась помощь медиков.
Отметим, Федор Кудряшов выступал за желто-синих на протяжении полутора лет. В составе «Ростова» он занял второе место чемпионата России по итогам сезона-2015/16.