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Бывший игрок «Ростова» Федор Кудряшов попал в ДТП на мотоцикле в Москве

Бывший игрок «Ростова» Федор Кудряшов попал в ДТП на мотоцикле в Москве

Бывший футболист ФК «Ростов» Федор Кудряшов врезался в скорую помощь на мотоцикле в Москве. Предварительно, экс-защитник донского клуба двигался на двухколесном транспортном средстве, превысив скорость.

В результате ДТП спортсмен травмировал руку, ему понадобилась помощь медиков.

Отметим, Федор Кудряшов выступал за желто-синих на протяжении полутора лет. В составе «Ростова» он занял второе место чемпионата России по итогам сезона-2015/16.
Фото: ФК «Ростов»
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