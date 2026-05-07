Жителей Ростовской области предупредили о ракетной опасности утром 7 мая

Ранним утром 7 мая в Ростовской области была объявлена ракетная опасность. Сигнал тревоги, оповестивший население, поступил около 5:11 утра, как сообщили в региональном управлении МЧС (РСЧС).

Всем жителям региона в экстренном порядке рекомендовано немедленно принять меры предосторожности. При объявлении такой угрозы необходимо спуститься в подвалы, подземные паркинги или другие доступные укрытия.

Следует отметить, что текущая ситуация в Ростовской области осложняется тем, что режим беспилотной опасности продолжает действовать. Жители должны оставаться бдительными и следовать указаниям оперативных служб.
Фото: РСЧС
