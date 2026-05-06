Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

ФК «Ростов» впервые в сезоне оказался худшей командой по показателям ожидаемых голов

ФК «Ростов» впервые в сезоне оказался худшей командой по показателям ожидаемых голов
Футбольный клуб «Ростов» впервые в сезоне оказался худшей командой по показателям ожидаемых голов, согласно выводам экспертов по итогам 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

Донская команда одержала победу над «Динамо Махачкалой» со счетом 2:1, прервав после месячного перерыва серию неудач и заработав долгожданные очки. Эксперты ожидали от «Ростова» более результативных действий и успешных выступлений в сезоне-2025/26.

На старте РПЛ клуб усилил состав пятью новыми игроками: Тимуром Сулеймановым, Дмитрием Чистяковым, Александром Тарасовым, Давидом Семенчуком и Ибрагимом Мафуса Аджасой. Ожидалось, что новички смогут вытянуть команду хотя бы на 7-8-ю строчку таблицы, где она была несколько лет назад. Но на счету у ростовчан больше поражений (12), нежели побед (7).

После 28 матчей «Ростов» занимает 10-е место. В активе ростовчан - 30 очков. Лидерами чемпионата остаются «Краснодар», «Зенит», «Локомотив».
Фото: ФК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика