ФК «Ростов» впервые в сезоне оказался худшей командой по показателям ожидаемых голов

Футбольный клуб «Ростов» впервые в сезоне оказался худшей командой по показателям ожидаемых голов, согласно выводам экспертов по итогам 28-го тура Российской Премьер-Лиги.Донская команда одержала победу над «Динамо Махачкалой» со счетом 2:1, прервав после месячного перерыва серию неудач и заработав долгожданные очки. Эксперты ожидали от «Ростова» более результативных действий и успешных выступлений в сезоне-2025/26.На старте РПЛ клуб усилил состав пятью новыми игроками: Тимуром Сулеймановым, Дмитрием Чистяковым, Александром Тарасовым, Давидом Семенчуком и Ибрагимом Мафуса Аджасой. Ожидалось, что новички смогут вытянуть команду хотя бы на 7-8-ю строчку таблицы, где она была несколько лет назад. Но на счету у ростовчан больше поражений (12), нежели побед (7).После 28 матчей «Ростов» занимает 10-е место. В активе ростовчан - 30 очков. Лидерами чемпионата остаются «Краснодар», «Зенит», «Локомотив».