Заведующая частным детсадом в Ростове намерена его закрыть после громкого скандала

Заведующая частным детсадом «Милка» в Ростове намерена его закрыть после громкого скандала. Об этом сообщает издание Donday со ссылкой на Сону О.

26 апреля случилось неприятное происшествие с семьей Петикян. Родители оставили двух дочерей в детской группе выходного дня в филиале на Вересаева, но когда они приехали за детьми, дверь была закрыта. На их стук никто не откликнулся. Валерия пыталась дозвониться заведующей, но та не отвечала. В итоге родителям пришлось разбить окно, чтобы забрать своих дочерей.

Однако сюрпризы продолжались. Внутри помещения Валерия и её супруг обнаружили спящую на полу воспитательницу. В это время дети оставались без присмотра. Более того, у одной из дочерей Валерии во рту была чужая соска. Эта ситуация стала шоком для молодой мамы. Ежемесячно родители платили почти 30 тысяч рублей. Ожидалось, что за эти деньги к детям будут относится внимательней.

Слава о работе частного детсада разлетелась как в региональных СМИ, так и в федеральных. Ростовчанка написала заявление в прокуратуру с целью проверить деятельность дошкольного учреждения.

В начале мая три филиала детсада «Милка» временно закрылись из-за проверки надзорного ведомства. Сама заведующая и владелица детсада намерена его закрыть независимо от результатов проверки.

- Да я хочу ликвидировать, - рассказала Сона. - Больше не хочу этим заниматься. Сейчас мне главное - поправить свое здоровье, ибо из-за этого скандала я стала себя плохо чувствовать.

Скорее всего, детский сад «Милка» закроется навсегда после окончания проверки.
