Автозак с экс-министром финансов Ростовской области попал в ДТП

- Она разбила голову, какие-то телесные повреждения получила. Плохо себя чувствовала, - сообщил собственный источник.

Фото: Дондей

Автозак, в котором перевозили бывшего министра финансов Ростовской области Лилию Федотову, попал в ДТП. Об этом DonDay сообщил источник. Авария произошла в конце апреля, когда обвиняемую перевозили из СИЗО Новочеркасска в следственный изолятор Ростова-на-Дону.По предварительным данным, машину с конвоем подрезал другой автомобиль. Из-за резкого торможения людей в салоне резко дернуло вперед.Состояние бывшей чиновницы осложняет гайморит. До ареста она проходила лечение. Одну пазуху носа ей так и не успели прооперировать. По данным источника, уже больше года Лилия Федотова чувствует недомогание.