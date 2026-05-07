- В результате ДТП пострадал водитель «Хендэ Акцент», после чего был доставлен в медицинское учреждение, - добавили в Госавтоинспекции по региону.

Под Ростовом 19-летний водитель легковушки пострадал после удара о столб. Авария произошла 6 мая.Вечером в соцсетях появились кадры с места происшествия. После удара переднюю часть машины сильно смяло, а сам автомобиль повис на отбойнике. Из-за аварии на Темерницком мосту в сторону Батайска образовалось затруднение.Позже стало известно, что 19-летний водитель «Хендэ Акцент» ехал по улице Пойменной. По предварительным данным, он набрал скорость, потерял управление и в районе дома №3А врезался в столб.