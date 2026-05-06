В Ростове отменили полумарафон «Забег.РФ»

В Ростове-на-Дону продолжает сокращаться число массовых мероприятий. В этом году в городе уже не состоялись новогодний забег, велопарад и первомайская эстафета.Теперь организаторы сообщили об отмене полумарафона «Забег.РФ». Провести его в донской столице планировали 23 мая.При этом участникам предложили несколько вариантов. Бегуны могут вернуть деньги за слот или перенести участие на следующий год с сохранением стоимости. Еще один вариант — выйти на старт в другом городе, например в Москве или Сириусе.Кроме того, для спортсменов доступен онлайн-формат. В этом случае результат нужно зафиксировать с помощью бегового трекера.