В Ростове отменили полумарафон «Забег.РФ»

В Ростове-на-Дону продолжает сокращаться число массовых мероприятий. В этом году в городе уже не состоялись новогодний забег, велопарад и первомайская эстафета.

Теперь организаторы сообщили об отмене полумарафона «Забег.РФ». Провести его в донской столице планировали 23 мая.

При этом участникам предложили несколько вариантов. Бегуны могут вернуть деньги за слот или перенести участие на следующий год с сохранением стоимости. Еще один вариант — выйти на старт в другом городе, например в Москве или Сириусе.

Кроме того, для спортсменов доступен онлайн-формат. В этом случае результат нужно зафиксировать с помощью бегового трекера.
Фото: Правительство Ростовской области
