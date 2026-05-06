В Ростове началось строительство нового сквера на улице Социалистической

В Ростове начались строительные работы нового сквера на улице Социалистической, 129. Об этом сообщает редакция DonDay.

По данным СМИ на 6 мая, активно ведутся работы по благоустройству. На территории работает специализированная техника.

Планируется, что в сквере появятся лавочки, игровые зоны и тротуарная плитка. Главная особенность сквера — высаженные клены. Некоторые деревья уже на месте, за ними регулярно ухаживают специалисты. Готовый объект обещают сдать к осени 2026 года. Работы производятся за счет инвестора.

Важно отметить, что это первый случай в новейшей истории Ростова, когда на месте демонтированного здания создадут сквер. Жители положительно отреагировали на эту новость и активно участвовали в выборе концепции. Большинство предпочло проект с озеленением. Поэтому новое место для прогулок и отдыха будет носить название «Кленовый дворик».
Фото: Дондей
