В Ростове началось строительство нового сквера на улице Социалистической

В Ростове начались строительные работы нового сквера на улице Социалистической, 129. Об этом сообщает редакция DonDay.По данным СМИ на 6 мая, активно ведутся работы по благоустройству. На территории работает специализированная техника.Планируется, что в сквере появятся лавочки, игровые зоны и тротуарная плитка. Главная особенность сквера — высаженные клены. Некоторые деревья уже на месте, за ними регулярно ухаживают специалисты. Готовый объект обещают сдать к осени 2026 года. Работы производятся за счет инвестора.Важно отметить, что это первый случай в новейшей истории Ростова, когда на месте демонтированного здания создадут сквер. Жители положительно отреагировали на эту новость и активно участвовали в выборе концепции. Большинство предпочло проект с озеленением. Поэтому новое место для прогулок и отдыха будет носить название «Кленовый дворик».