Полина Диброва поддержала брак актёра Егора Бероева с молодой балериной. В начале апреля появилась информация о том, что Егор Бероев расстался с актрисой Ксенией Алфёровой. Вскоре стало известно, что 48-летний актёр женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой.Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях. Многие пользователи считают, что роман Егора Бероева и Анны Панкратовой продлится недолго.В шоу-подкасте Полина Диброва высказалась в поддержку Егора Бероева. Она отметила, что сыграть свадьбу будет честнее и правильнее по отношению к бывшей супруге Ксении Алфёровой. Такое решение намного лучше, чем поддерживать отношения на стороне, живя при этом с женой.– Я верю в эту любовь, вот так оно бывает, - заявила Полина Диброва.Экс-супруга Дмитрия Диброва рассказала о том, как пресса освещала их брак в самом начале. Разница в возрасте между Дмитрием и Полиной составляет 30 лет. Многодетная мама поделилась, что тоже столкнулась с негативными комментариями в свой адрес. По словам Полины, окружающие предполагали, что их роман будет мимолётным. Однако у пары родились трое сыновей, старшему из которых уже 17 лет.– Часто ловлю комментарии, что всё это ради денег. Глупость большая, потому что невозможно столько лет разыгрывать... Ну, можно несколько лет поиграть и развестись. Но не так долго, — сказала Полина Диброва.