Полина Диброва поддержала брак актёра Егора Бероева с молодой балериной
Полина Диброва поддержала брак актёра Егора Бероева с молодой балериной. В начале апреля появилась информация о том, что Егор Бероев расстался с актрисой Ксенией Алфёровой. Вскоре стало известно, что 48-летний актёр женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой.
Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях. Многие пользователи считают, что роман Егора Бероева и Анны Панкратовой продлится недолго.
В шоу-подкасте Полина Диброва высказалась в поддержку Егора Бероева. Она отметила, что сыграть свадьбу будет честнее и правильнее по отношению к бывшей супруге Ксении Алфёровой. Такое решение намного лучше, чем поддерживать отношения на стороне, живя при этом с женой.
– Я верю в эту любовь, вот так оно бывает, - заявила Полина Диброва.
Экс-супруга Дмитрия Диброва рассказала о том, как пресса освещала их брак в самом начале. Разница в возрасте между Дмитрием и Полиной составляет 30 лет. Многодетная мама поделилась, что тоже столкнулась с негативными комментариями в свой адрес. По словам Полины, окружающие предполагали, что их роман будет мимолётным. Однако у пары родились трое сыновей, старшему из которых уже 17 лет.
– Часто ловлю комментарии, что всё это ради денег. Глупость большая, потому что невозможно столько лет разыгрывать... Ну, можно несколько лет поиграть и развестись. Но не так долго, — сказала Полина Диброва.