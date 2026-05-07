В ночь на 7 мая над Ростовской областью отразили атаку свыше 30 БПЛА

Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов в ночь на 7 мая. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, силами противовоздушной обороны было успешно нейтрализовано более 30 дронов.

БПЛА пытались атаковать 12 районов области. В список попали: Миллеровский, Тарасовский, Каменский, Белокалитвинский, Милютинский, Чертковский, Обливский, Верхнедонской, Шолоховский, Азовский, Неклиновский и Аксайский районы.

По предварительным данным, в результате атаки обошлось без жертв и пострадавших среди мирного населения. Также информация о разрушениях инфраструктуры или жилых домов на земле не поступала. Обстоятельства происшествия и все возможные последствия устанавливаются.
Фото: Donday
