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Француженка Грас Заади покинула «Ростов-Дон»

Француженка Грас Заади покинула «Ростов-Дон»
Иностранные игроки продолжают покидать российские команды по всем видам спорта. Очередной потерей «Ростов-Дона» стала 28-летняя разыгрывающая Грас Заади, действующая олимпийская чемпионка в составе сборной Франции.

Остаток текущего сезона гандболистка проведёт в команде «Мец» (Франция) на правах аренды. Контракт с «Ростов-Доном» пока не расторгнут и действует до конца следующего сезона. Но IHF (Международная федерация гандбола) разрешила игрокам без негативных последствий для себя разрывать трудовые соглашения с командами из России, Беларуси и Украины.

С начала конфликта на Украине клуб уже покинули главный тренер - швед Пер Юханссон, шведка Анна Лагерквист и украинка Виктория Борщенко. Бразильянка Эдуарда Аморим пока в составе.

Из-за ситуации на Украине команды из России по всем видам спорта были исключены из всех международных турниров. До этого «Ростов-Дон» выступал в Лиге чемпионов ЕГФ.
Фото: handballfast.com
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