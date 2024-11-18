ФК «Спартак» оштрафовали на 30 тысяч рублей после игры с «Ростовом»

Фото: ФК Ростов

По итогам матча между «Ростовом» и «Спартаком», который состоялся 5 ноября в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать обе команды.Сумма штрафа для «Спартака» составила 30 тысяч рублей за использование оскорбительных выражений зрителями. Кроме того, главный тренер команды Деян Станкович был оштрафован на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.Стоит отметить, что судьба футболиста «Спартака» Олега Рябчука, который получил красную карточку за удар шипами в область голени под коленом полузащитнику Ивану Комарову, пока не решена. Его дело будет рассмотрено на заседании КДК РФС.Напомним, что матч между «Ростовом» и «Спартаком» завершился со счётом 0:1 в пользу донской команды.