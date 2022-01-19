ФК «Ростов» подписал контракт с полузащитником московского «Спартака»

Фото: ФК "Ростов"

В ростовский футбольный клуб перешел 19-летний полузащитник «Спартака» Степан Мельников. Он будет играть за «желто-синих» четыре с половиной года. Об этом 20 января сообщает пресс-служба ФК «Ростов».Степан Мельников является воспитанником столичной академии «Спартака». Он периодически тренировался с основным составом «красно-белых» и попадал в заявку на матчи Российской Премьер-Лиги и Лиги Европы УЕФА. Впервые за основу Мельников сыграл в ноябре прошлого года в игре 16-го тура против «Уфы». Матч закончился со счетом 1:1.В «Спартаке» Мельников чаще играл за вторую команду в Олимп-первенстве ФНЛ. В этом сезоне он участвовал в 21 матче, забил три мяча и отдал один решающий пас.С ФК «Ростов» 19-летний спортсмен подписал контракт на четыре с половиной года.