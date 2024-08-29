ФК СКА «Ростов» назначил капитаном команды 32-летнего Виталия Комиса
Футбольный клуб СКА «Ростов» избрал капитаном команды Виталия Комиса. Об этом 29 августа сообщили в соцсетях клуба.
По итогам анонимного голосования повязку капитана передали 32-летнему полузащитнику Виталию Комису.
— Будем двигаться на уверенном, — пишет в соцсетях Виталий.
В этот же день назначили трех вице-капитанов: Крава, Потап и Батяй.
Напомним, что около двух недель назад клуб пополнил новый 37-летний спортсмен из Москвы. Кирилл Набабкин является трехкратным чемпионом России, а также трехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка.