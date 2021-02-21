Капитан ФК «Ростов» Роман Еременко может покинуть клуб досрочно

ФК «Ростов» близок к расторжению контракта с капитаном команды. Роман Еременко может покинуть клуб по обоюдному согласию. Об этом 22 февраля сообщил спортивный журналист Нобель Арустамян на своем телеграм-канале.Полузащитник провел 48 матчей в составе ФК «Ростов», забил 10 голов и отдал семь результативных передач. На встрече с «Ахматом» 21 февраля футболист покинул поле в первом тайме.Роман Еременко родился в Москве, но в три года переехал с отцом в Финляндию, где получил гражданство. 33-летний спортсмен выходил на поле в составе норвежской и финской «молодежек», итальянских, московских, украинской и казанской команд. В январе 2019 года Еременко перешел в ФК «Ростов» и стал капитаном команды. Контракт был рассчитан на четыре года.За годы карьеры футболист Роман стал чемпионом Украины, чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка Украины, Кубка и Суперкубка России. Трижды являлся лучшим футболистом Финляндии и трижды вошел в список 33 лучших футболистов России.