ФК «Ростов» выкупил нападающего Али Соу
ФК «Ростов» выкупил права у софийского ЦСКА на нападающего Али Соу. Об этом «желто-синие» сообщили 10 июня. Новый контракт с футболистом действует до 2025 года.
Али присоединился к донской команде в феврале 2021 года на правах аренды с возможностью выкупа. Примечательно и то, что 26-летний футболист предпочел «желто-синих» выгодным предложениям из азиатских стран.
Во второй части сезона футболист провел 12 матчей и забил три гола. В марте он уже дважды стал лучшим игроком в играх с волгоградским «Ротором» и «Химками» из одноименного подмосковного города. За небольшой промежуток времени Соу полюбился фанатам донского ФК.
За 11 лет карьеры спортсмен стал чемпионом и обладателем Кубка Албании (2017-2018). В этом же сезоне его признали лучшим бомбардиром чемпионата Албании и игроком 2017 года.