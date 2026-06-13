Ростовчанам напомнили, почему в Еремеев день нельзя пугать людей и животных

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13 июня 2025 года в народном календаре отмечается Еремей Распрягальник. В церковной традиции этот день связан с памятью апостола Ерма, который входил в число 70 учеников Христа и проповедовал христианство.Святой Ерм, по преданию, жил в I-II веках. Его родиной считают Каппадокию. К служению он пришел уже в зрелом возрасте, а позднее стал епископом Филиппополя Фракийского. Также Ерма называют автором раннехристианского произведения «Пастырь».Сведений о жизни апостола сохранилось немного. По одним данным, он пережил гонения язычников и умер мирно. По другой версии, святого казнили за веру.Название Еремей Распрягальник связано с крестьянским бытом. Обычно к 13 июня на Руси завершали посевные работы. После этого лошадей освобождали от упряжи, кормили, купали и давали им отдохнуть после тяжелого труда. В народе говорили, что Еремей начинает сев и он же его заканчивает.В этот день старались не запрягать лошадей. Считалось, что работа на Еремея может навредить животному. Поэтому крестьяне по возможности переносили дела, а при необходимости отправлялись пешком.Особое внимание уделяли и запрету на испуг. 13 июня не советовали пугать ни людей, ни животных. Верили, что пережитый страх может надолго закрепиться в душе. Также старались не поддаваться унынию, грусти и тревожным мыслям, чтобы они не задержались надолго.Тяжелый труд в этот день тоже считался нежелательным. Люди избегали ремонта, большой уборки, рукоделия и других утомительных занятий. Не рекомендовалось ругаться, скандалить и сквернословить.Были и бытовые запреты. В Еремеев день не подметали пол и не выносили мусор, чтобы не вымести из дома удачу. Также плохой приметой считался отказ в помощи или милостыне. Верили, что черствый человек сам может оказаться в трудном положении.С днем Еремея Распрягальника связано немало погодных наблюдений. Если кукушка громко и часто куковала, ждали ясной погоды. При этом посев к этому времени уже должен был быть завершен. Дождь 13 июня считали плохим знаком для будущего урожая.Вечерняя роса обещала жаркий следующий день, а обильная утренняя роса сулила ясную погоду. Если шиповник закрывал цветы раньше шести часов вечера, ожидали дождя. Ненастье в этот день связывали с суровой зимой, а влажный ветер - с ухудшением погоды.Если оводы начинали сильно кусаться, это считали признаком скорого дождя. Долго не рассеивающийся туман указывал на перемену погоды. Большое количество кузнечиков предвещало засуху. А ясный и спокойный день, наоборот, обещал хороший урожай.