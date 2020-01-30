ФК «Ростов» проиграл «Спартаку» на турнире в Катаре



Ростовские футболисты в стартовом матча катарского турнира со счётом 1:2 уступили московскому «Спартаку».



Кубок «Матч-Премьер» проходит в Дохе, столице Катара. В первом туре ростовчане играли против соперника по РПЛ. Игра получилась равной, однако москвичам чуть больше повезло. Возможно, «народная команда» хотела частично отомстить за домашнее поражение в последнем перед зимней паузой матче 1:4.



Обе команды выставили на матч экспериментальные составы. Очевидно, результат не волновал ни тех, ни других. Игра в первом тайме была медленной, с минимальным количеством голевых моментов. Счёт за первые 45 минут так и не был открыт. Развязку коллективы оставили на второй тайм.



В перерыве составы команд сменились полностью. А в начале второго тайма ещё повреждение получил вратарь «Ростова» Егор Бабурин. Почти сразу после этого «Спартак» вышел вперёд. Ризуан Мирзов поймал ошибку игроков обороны жёлто-синих и отправил мяч в сетку ворот только что вышедшего Седова, 0:1. Ближе к концу матча всё тот же Мирзов забил и второй гол красно-белых. А на исходя основного времени Деннис Хаджикадунич один мяч отыграл. Итог – поражение при равной игре 1:2.



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