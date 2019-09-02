ФК «Ростов» вернется на «Ростов Арену» после погашения долга в 18 миллионов рублей



Донской клуб продолжит играть на «Ростов Арене» после погашения долга в 18 миллионов рублей. Об этом сообщили в управляющей компании стадиона «Спорт-Ин».



Ранее ФК «Ростов» объявил о возможном расторжении контракта с основным стадионом. Пиар-директор клуба негативно высказался в отношении качества инженерных коммуникаций стадиона, назвав это возможной причиной отказа от площадки на левом берегу.



В управляющей компании пояснили, что расторжение договора ростовскому клубу было предложено из-за накопившихся долгов. Претензии к качеству стадиона в «Спорт-Ин» считают необоснованными.



- ФК «Ростов» к середине августа не расплатился за проведение матчей сезона 2018/19 годов, в нарушение договорных обязательств не подписывал акты (ни с замечаниями, ни без них) и не оплачивал проведение матчей сезона 2019/20 годов, - рассказали в «Спорт-Ин». - Когда сумма долга стала критической, а требования ФК «Ростов» по улучшению стадиона -необоснованными, мы предложили ему расторгнуть договор и уйти со стадиона.



На днях донской клуб внес плату в размере 12 миллионов рублей, погасив остаток задолженности. ФК «Ростов» также подписал акты и оплатил 80% стоимости матчей текущего сезона (около 6 миллионов рублей).



После выполнения обязательств арендатором договор продолжил действовать в полной мере. В ближайшее время стороны встретятся, чтобы решить вопрос по выплате оставшейся суммы.



Напомним, что согласно концепции наследия чемпионата мира, стадион должен быть передан в собственность области в 2019 году.