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ФК «Ростов» вернется на «Ростов Арену» после погашения долга в 18 миллионов рублей

ФК «Ростов» вернется на «Ростов Арену» после погашения долга в 18 миллионов рублей
Донской клуб продолжит играть на «Ростов Арене» после погашения долга в 18 миллионов рублей. Об этом сообщили в управляющей компании стадиона «Спорт-Ин».

Ранее ФК «Ростов» объявил о возможном расторжении контракта с основным стадионом. Пиар-директор клуба негативно высказался в отношении качества инженерных коммуникаций стадиона, назвав это возможной причиной отказа от площадки на левом берегу.

В управляющей компании пояснили, что расторжение договора ростовскому клубу было предложено из-за накопившихся долгов. Претензии к качеству стадиона в «Спорт-Ин» считают необоснованными.

- ФК «Ростов» к середине августа не расплатился за проведение матчей сезона 2018/19 годов, в нарушение договорных обязательств не подписывал акты (ни с замечаниями, ни без них) и не оплачивал проведение матчей сезона 2019/20 годов, - рассказали в «Спорт-Ин». - Когда сумма долга стала критической, а требования ФК «Ростов» по улучшению стадиона -необоснованными, мы предложили ему расторгнуть договор и уйти со стадиона.

На днях донской клуб внес плату в размере 12 миллионов рублей, погасив остаток задолженности. ФК «Ростов» также подписал акты и оплатил 80% стоимости матчей текущего сезона (около 6 миллионов рублей).

После выполнения обязательств арендатором договор продолжил действовать в полной мере. В ближайшее время стороны встретятся, чтобы решить вопрос по выплате оставшейся суммы.

Напомним, что согласно концепции наследия чемпионата мира, стадион должен быть передан в собственность области в 2019 году.

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