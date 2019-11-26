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На ФК «Ростов» подали в суд из-за долгов по аренде стадиона

На ФК «Ростов» подали в суд из-за долгов по аренде стадиона
ФГУП «Спорт-Ин» подала в суд на ФК «Ростов». Предприятие пытается решить вопрос с долгами по аренде стадиона. Также в иске указан клуб «Мордовия», который имеет долг по той же статье. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы компании, которая эксплуатирует стадионы.

В случае с «жёлто-синими» речь идёт о долге в 14,4 миллиона рублей. Что же до «Мордовии», то клуб задолжал более 40 миллионов рублей.

«Ростов» играет в Российской Премьер-Лиге. Проведя 17 туров, клуб заработал 30 очков и оказался на пятой строчке турнирной таблицы.

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