Футбольному клубу «Ростов» предложили расторгнуть контракт с «Ростов-Ареной»



Футбольному клубу «Ростов» предложили расторгнуть договор аренды с управляющей компанией «Ростов-Арены». Об этом рассказали в пресс-службе «Ростова».



По данным пресс-службы, обслуживающая стадион компания «Спорт-Инжиниринг» направила в клуб документ. В данном документе «Спорт-Ин» сообщает, что может расторгнуть контракт с «Ростовом».



В клубе считают, к данной ситуации могли привести систематические указания «Ростова» на нарушения в работе стадиона. В частности, среди них называют неполадки в работе инженерных коммуникаций, недостатки организации систем контроля. Когда фиксируются подобные недостатки, управляющей компании приходится платить штраф. Несмотря на это, «Спорт-Ин» не пытался решить проблемы.



Сообщается также, что из-за разногласий с управляющей компанией клуб уже ищет другой стадион для игр.



Напомним, стадион «Ростов-Арена» изначально был построен для проведения матчей Чемпионата мира по футболу. После ЧМ «Ростов-Арена» должна была стать домашним стадионом для футбольного клуба «Ростов». Кроме того, здесь планировалось проводить концерты звезд. Однако позже выяснилось, что арена не выдерживает нагрузки от подобных мероприятий. Так, после выступления Басты газон оказался сильно поврежден.