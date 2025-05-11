ФК «Ростов» уступил «Рубину» с минимальным счетом 0:1
В матче 28-го тура МИР РПЛ, прошедшем 11 мая в Казани, футболисты «Ростова» уступили «Рубину» с минимальным счетом 0:1.
Исход встречи решил единственный мяч, забитый на первой добавленной минуте (90+1) нападающим казанцев Мирлиндом Даку.
После 28 сыгранных матчей в активе «Ростова» 38 очков, что позволяет команде занимать восьмую позицию в турнирной таблице.
Следующий матч «желто-синие» проведут 18 мая на своем поле в Ростове, где их соперником станет «Зенит».