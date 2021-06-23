ФК «Ростов» сыграл вничью с «Фехерваром»

Донские футболисты в первой товарищеской игре на австрийском сборе не смогли обыграть бронзового призёра чемпионата Венгрии – 2:2.Дебютный спарринг подопечные Валерия Карпина играли с клубом, который в прошедшем сезоне занял в чемпионате Венгрии почётное третье место и вышел в Лигу Конференций, третий по значимости еврокубок. Ростовчане в РПЛ заняли место в середине таблицы, и еврокубками похвастаться не могут.Счёт был открыт уже на первой минуте. Некая расслабленность в обороне «Ростова» позволила форварду «Фехервара» Ивану Петряку протолкнуть мяч мимо Сергея Песьякова – 0:1. Не успел российский клуб опомниться, как уже «горел» 0:2. Дальний пас нашёл в нападении Парко Дардая, который мощно «выстрелил» в дальний угол. Лишь только к середине тайма подопечные Валерия Карпина отчасти выровняли игру. В результате «жёлто-синие» заработали пенальти, который хладнокровно реализовал Павел Мамаев, 1:2.На 55-й минуте «Ростов» сравнял счёт. Гол – у Кирилла Фольмера, а в результативной комбинации деятельно поучаствовали Али Соу и Игорь Калинин. Далее у россиян было некоторое преимущество, но вырвать победу не получилось. Итог – голевая ничья, 2:2.Следующий матч ростовчане проведут против загребского «Динамо» (Хорватия).