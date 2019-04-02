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В полуфинале Олимп-Кубка России «Ростов» сыграл вничью с «Локомотивом»

В полуфинале Олимп-Кубка России «Ростов» сыграл вничью с «Локомотивом»
В матче полуфинала Олимп-Кубка России ФК «Ростов» сыграл вничью с «Локомотивом». Встреча прошла 3 апреля в Москве и закончилась с результатом 2:2.

В первом тайме ни москвичам, ни ростовчанам не удалось открыть счёт. Первый гол на 50-й минуте забил игрок «жёлто-синих» Роман Ерёменко. Через 17 минут ростовчане получили ответ со штрафного от Антона Миранчука.

Вскоре судья назначил пенальти, воспользовавшись видеопомощником арбитров. Ивелин Попов отлично пробил московский заслон и поднял счёт до 2:1. Москвичи не расслаблялись и через минуту отправили удар «Ростову», а Иван Новосельцев срезал мяч в свои ворота.

Решающая игра Кубка пройдёт в донской столице 15 или 16 мая.

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