В полуфинале Олимп-Кубка России «Ростов» сыграл вничью с «Локомотивом»



В матче полуфинала Олимп-Кубка России ФК «Ростов» сыграл вничью с «Локомотивом». Встреча прошла 3 апреля в Москве и закончилась с результатом 2:2.



В первом тайме ни москвичам, ни ростовчанам не удалось открыть счёт. Первый гол на 50-й минуте забил игрок «жёлто-синих» Роман Ерёменко. Через 17 минут ростовчане получили ответ со штрафного от Антона Миранчука.



Вскоре судья назначил пенальти, воспользовавшись видеопомощником арбитров. Ивелин Попов отлично пробил московский заслон и поднял счёт до 2:1. Москвичи не расслаблялись и через минуту отправили удар «Ростову», а Иван Новосельцев срезал мяч в свои ворота.



Решающая игра Кубка пройдёт в донской столице 15 или 16 мая.