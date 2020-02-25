ФК СКА Ростов-на-Дону проиграл «Факелу» в Кубке ФНЛ



Футбольный клуб СКА Ростов-на-Дону проиграл воронежскому «Факелу». Встреча прошла 26 февраля в рамках сборов на Кипре. «Армейцы» по итогам Олимп-Кубка Футбольной национальной лиги оказались на десятом месте.



Встреча завершилась со счётом 0:2. С первых же минут игра проходила в основном с преимуществом воронежцев. На перерыв команды ушли, так и не открыв счёт. Во второй половине игры отличился недавно арендованный полузащитник «Ротора» Алексей Евсеев. Молодой человек на 83-й минуте исполнил штрафной удар. В добавленное время он оформил дубль, удвоив преимущество своей команды.



В итоге ростовский СКА уступил в борьбе за девятое место в Кубке ФНЛ. Клуб за 18 туров набрал 25 очков, занимая седьмую строчку в зоне «Юг» в ПФЛ.