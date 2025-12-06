- Я такого удовольствие от игры получал последний раз будучи мальчиком в середине 80-х, когда играла та, наша сборная. Вам огромное спасибо, - обратился к игрока губернатор.

Фото: ФК «Ростов»

ФК «Ростов» продлил контракт с главным тренером Джонатаном Альбой. Об этом сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь 6 декабря.В этот день у ростовской команды состоялся финальный футбольный матч этого года. Встреча прошла с «Рубином» из Казане на Ростов Арене. Результатом игры стала уверенная победа южан со счетом 2:0. В настоящий момент «Ростов» находится 11-е место в турнирной таблице РПЛ.Посмотреть игру пришел губернатор Ростовской области. После матча он отправился к футболистам «Ростова», чтобы лично поздравить с победой.После поздравлений Юрий Слюсарь сообщил, что контракт с главным тренером ростовских футболистов решили продлить.Напомним, что Джонатан Альба стал на должность главного тренера «Ростова» в феврале 2025 года после Валерия Карпина. С начала 2018 года Альба работал при Карпине в «Ростове» в должности главного аналитика. В 2021 году вместе с Валерием перешел в национальную команду России, а в 2022 году вернулся в «Ростов». Также в карьере Джонатана значится работа в тренерском штабе сборной Румынии.