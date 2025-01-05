ФК «Ростов» потратит на тренировочные сборы детских команд свыше 4 млн рублей

Фото: ФК «Ростов»

ФК «Ростов» потратит на тренировочные сборы трех детско-юношеских команд 4,6 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте закупок.Подготовка детей пройдет в Краснодарском крае. Спортсмены проведут в городе Крымске чуть меньше двух недель — с 16 по 28 февраля. Там они будут готовиться к новому игровому сезону.Напомним, что основной состав ФК «Ростов» закончил 2024 год серией из шести побед. Благодаря этому команда закрепилась на 7 месте (из 16) в турнирной таблице Российской Премьер Лиги. Клуб ушел на зимнюю паузу, имея 26 очков. От зоны вылета ФК отделяет 13 очков.