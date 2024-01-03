ФК «Ростов» выделил почти 15 млн рублей на тренировочные сборы игроков академии

Фото: ФК Ростов

ФК «Ростов» потратит 14,8 миллиона рублей на тренировочные сборы игроков академии. Информация об этом размещена на сервисе тендеров, аукционов и закупок.С 21 января по 8 февраля «желто-синие» отправят более 120 спортсменов в Крымск (Краснодарский край). В течение двух недель молодежный и три детско-юношеских состава будут готовиться к весенней части сезона. С 11 по 29 февраля еще 96 спортсменов проведут тренировочные сборы в том же месте. Подрядчикам требуется обеспечить игроков жильем и питанием.Отметим, что основная команда будет готовиться к весенней части сезона в Объединенных Арабских Эмиратах. Футболисты отправятся в город Абу-Даби после новогодних праздников – 12 января. Там же «желто-синие» проведут несколько товарищеских игр.