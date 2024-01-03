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ФК «Ростов» выделил почти 15 млн рублей на тренировочные сборы игроков академии

ФК «Ростов» выделил почти 15 млн рублей на тренировочные сборы игроков академии
ФК «Ростов» потратит 14,8 миллиона рублей на тренировочные сборы игроков академии. Информация об этом размещена на сервисе тендеров, аукционов и закупок.

С 21 января по 8 февраля «желто-синие» отправят более 120 спортсменов в Крымск (Краснодарский край). В течение двух недель молодежный и три детско-юношеских состава будут готовиться к весенней части сезона. С 11 по 29 февраля еще 96 спортсменов проведут тренировочные сборы в том же месте. Подрядчикам требуется обеспечить игроков жильем и питанием.

Отметим, что основная команда будет готовиться к весенней части сезона в Объединенных Арабских Эмиратах. Футболисты отправятся в город Абу-Даби после новогодних праздников – 12 января. Там же «желто-синие» проведут несколько товарищеских игр.
Фото: ФК Ростов
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