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На сборы ФК «Ростов-2» в Краснодарском крае потратят 3 млн рублей

На сборы ФК «Ростов-2» в Краснодарском крае потратят 3 млн рублей
ФК «Ростов» потратит на тренировочные сборы второй команды более трех миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте закупок.

Подготовка ФК «Ростов-2» пройдет в Краснодарском крае. Спортсмены проведут в городе Сочи чуть меньше двух недель — с 30 января по 10 февраля 2025 года. Там они будут готовиться к новому игровому сезону.

ФК «Ростов-2» был основан в январе 2024 года. Свой дебютный сезон во Второй лиге Дивизионе «Б» команда закончила на 5 месте из 17-ти в турнирной таблице чемпионата.
Фото: ФК Ростов-2
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