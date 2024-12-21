На сборы ФК «Ростов-2» в Краснодарском крае потратят 3 млн рублей

Фото: ФК Ростов-2

ФК «Ростов» потратит на тренировочные сборы второй команды более трех миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте закупок.Подготовка ФК «Ростов-2» пройдет в Краснодарском крае. Спортсмены проведут в городе Сочи чуть меньше двух недель — с 30 января по 10 февраля 2025 года. Там они будут готовиться к новому игровому сезону.ФК «Ростов-2» был основан в январе 2024 года. Свой дебютный сезон во Второй лиге Дивизионе «Б» команда закончила на 5 месте из 17-ти в турнирной таблице чемпионата.