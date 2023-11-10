ФК «Ростов» потратит почти 3 млн рублей на тренировочные сборы для «молодежки»

Фото: Академия ФК «Ростов»

Футбольный клуб «Ростов» потратит 2,8 миллиона рублей на тренировочные сборы для молодежного состава. Информация об этом размещена на сервисе тендеров, аукционов и закупок.«Желто-синие» заключили договор с агентством, которое окажет услуги по бронированию турпоездок с полным обслуживанием. В сборах примут участие 40 человек. Тренировочные мероприятия запланированы с 15 по 31 января. Учитывая время года, не исключено, что молодых футболистов могут повезти за рубеж.Куда именно отравятся спортсмены и их тренеры, неизвестно. Информация скрыта в документах.Напомним, что ранее футбольный клуб «Ростов» выделил 40 миллионов рублей на услуги туристических агентств.