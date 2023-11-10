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ФК «Ростов» потратит почти 3 млн рублей на тренировочные сборы для «молодежки»

ФК «Ростов» потратит почти 3 млн рублей на тренировочные сборы для «молодежки»
Футбольный клуб «Ростов» потратит 2,8 миллиона рублей на тренировочные сборы для молодежного состава. Информация об этом размещена на сервисе тендеров, аукционов и закупок.

«Желто-синие» заключили договор с агентством, которое окажет услуги по бронированию турпоездок с полным обслуживанием. В сборах примут участие 40 человек. Тренировочные мероприятия запланированы с 15 по 31 января. Учитывая время года, не исключено, что молодых футболистов могут повезти за рубеж.

Куда именно отравятся спортсмены и их тренеры, неизвестно. Информация скрыта в документах.

Напомним, что ранее футбольный клуб «Ростов» выделил 40 миллионов рублей на услуги туристических агентств.
Фото: Академия ФК «Ростов»
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