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ФК «Ростов» потерпел поражение в домашнем матче с «Локомотивом»

ФК «Ростов» потерпел поражение в домашнем матче с «Локомотивом»
Футбольный клуб «Ростов» проиграл московскому «Локомотиву» со счетом 1:3. Домашний матч 22-го тура прошел на «Ростов Арене» 15 марта.

В первом тайме «желто-синие» владели инициативой первые 30 минут, но затем пропустили три мяча за 12 минут. Во втором тайме «Ростов» снова взял преимущество и немного отыгрался. Полузащитник Ивелин Попов реализовал пенальти на 62-й минуте. Матч завершился со счетом 1:3.

В следующий раз «желто-синие» сыграют в гостях с футбольным клубом «Сочи» 20 марта.

Фото: Сергей Казмин

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