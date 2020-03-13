ФК «Ростов» потерпел поражение в домашнем матче с «Локомотивом»



Футбольный клуб «Ростов» проиграл московскому «Локомотиву» со счетом 1:3. Домашний матч 22-го тура прошел на «Ростов Арене» 15 марта.



В первом тайме «желто-синие» владели инициативой первые 30 минут, но затем пропустили три мяча за 12 минут. Во втором тайме «Ростов» снова взял преимущество и немного отыгрался. Полузащитник Ивелин Попов реализовал пенальти на 62-й минуте. Матч завершился со счетом 1:3.



В следующий раз «желто-синие» сыграют в гостях с футбольным клубом «Сочи» 20 марта.



Фото: Сергей Казмин