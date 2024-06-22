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ФК «Ростов» планирует приобрести полузащитника из Уругвая Родриго Саравию. Об этом сообщает пресс-служба клуба со ссылкой на парагвайского журналиста Уилсона Мендеса.Руководство «жёлто-синих» готово заплатить за игрока почти 180 млн рублей (2,1 млн долларов). Это значительно больше, чем предлагает за 23-летнего полузащитника болгарский клуб «Лудогорец».Прошлой зимой «Ростов» уже вёл переговоры с уругвайским футболистом, но сделка не состоялась. Какое решение примет футболист на этот раз, неизвестно.Саравия является воспитанником клуба «Пеньяроль». В 2021 году он перешёл в столичный «Расинг» на правах аренды. 16 сентября в матче против «Уругвая Монтевидео» он дебютировал в уругвайской Сегунде. По окончании аренды Саравия вернулся в «Пеньяроль».В 2022 году в матче против столичного «Феникса» он дебютировал в уругвайской Примере. Летом 2023 года Саравия был арендован аргентинской «Химнасия Ла-Плата». 26 августа в матче против «Колона» он дебютировал в аргентинской Примере.