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ФК «Ростов» планирует приобрести полузащитника из Уругвая Родриго Саравию

ФК «Ростов» планирует приобрести полузащитника из Уругвая Родриго Саравию
ФК «Ростов» планирует приобрести полузащитника из Уругвая Родриго Саравию. Об этом сообщает пресс-служба клуба со ссылкой на парагвайского журналиста Уилсона Мендеса.

Руководство «жёлто-синих» готово заплатить за игрока почти 180 млн рублей (2,1 млн долларов). Это значительно больше, чем предлагает за 23-летнего полузащитника болгарский клуб «Лудогорец».

Прошлой зимой «Ростов» уже вёл переговоры с уругвайским футболистом, но сделка не состоялась. Какое решение примет футболист на этот раз, неизвестно.

Саравия является воспитанником клуба «Пеньяроль». В 2021 году он перешёл в столичный «Расинг» на правах аренды. 16 сентября в матче против «Уругвая Монтевидео» он дебютировал в уругвайской Сегунде. По окончании аренды Саравия вернулся в «Пеньяроль».

В 2022 году в матче против столичного «Феникса» он дебютировал в уругвайской Примере. Летом 2023 года Саравия был арендован аргентинской «Химнасия Ла-Плата». 26 августа в матче против «Колона» он дебютировал в аргентинской Примере.
Фото: ФК Ростов соцсети
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