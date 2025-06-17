ФК «Ростов» договорился с «Зенитом» о новой аренде вратаря Даниила Одоевского

Фото: ФК Ростов

По данным РБ Спорт, «Ростов» достиг соглашения с «Зенитом» о повторной аренде вратаря Даниила Одоевского.Согласно источнику, ростовский клуб намерен продлить арендное соглашение с возможностью последующего приобретения прав на голкипера. Следует отметить, что прошлый сезон 22-летний вратарь уже выступал за «желто-синих» на правах аренды, приняв участие в девяти матчах чемпионата (13 пропущенных мячей, 2 «сухих» матча) и четырех играх Кубка страны (3 пропущенных мяча, 1 «сухой» матч).Напомним, что по итогам прошедшего чемпионата «Ростов» занял восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, а в Кубке России команда сумела дойти до Суперфинала, где уступила ЦСКА в серии послематчевых пенальти.