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ФК «Ростов» договорился с «Зенитом» о новой аренде вратаря Даниила Одоевского

ФК «Ростов» договорился с «Зенитом» о новой аренде вратаря Даниила Одоевского

По данным РБ Спорт, «Ростов» достиг соглашения с «Зенитом» о повторной аренде вратаря Даниила Одоевского.

Согласно источнику, ростовский клуб намерен продлить арендное соглашение с возможностью последующего приобретения прав на голкипера. Следует отметить, что прошлый сезон 22-летний вратарь уже выступал за «желто-синих» на правах аренды, приняв участие в девяти матчах чемпионата (13 пропущенных мячей, 2 «сухих» матча) и четырех играх Кубка страны (3 пропущенных мяча, 1 «сухой» матч).

Напомним, что по итогам прошедшего чемпионата «Ростов» занял восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, а в Кубке России команда сумела дойти до Суперфинала, где уступила ЦСКА в серии послематчевых пенальти.
Фото: ФК Ростов
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