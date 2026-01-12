Новости
Иномарка сбила подростка на питбайке неподалеку от Ростова

Вечером 10 января в Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 17-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Инцидент произошел на первом километре подъезда от трассы Ростов – Новошахтинск к СНТ «Жигули». По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «Фольксваген Джетта» не соблюдал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства. В результате чего иномарка столкнулась с питбайком, которым управлял 17-летний юноша.

В результате аварии подросток получил травмы и был доставлен в больницу.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, в частности, безопасной дистанции, чтобы избежать столкновений и трагических последствий.
Фото: Госавтоинспекция РО
