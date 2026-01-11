Новости
В Ростовской области неисправная проводка оставила пожилого мужчину без половины дома

В селе Марфинка Матвеево-Курганского района Ростовской области произошел пожар, в результате которого серьезно пострадал частный дом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, причиной возгорания стала неисправная электропроводка.

Инцидент произошел 9 января в доме на улице Синявской, где проживал пожилой мужчина. По словам представителя МЧС, владелец услышал характерный треск в одной из комнат и, обнаружив искрящуюся проводку, попытался потушить огонь самостоятельно.

К сожалению, усилия мужчины и подоспевших на помощь соседей оказались тщетными. К приезду пожарных подразделений огонь уже охватил 50 квадратных метров. Девять спасателей и три единицы техники были направлены на место происшествия.

Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание, однако к этому моменту половина дома была полностью уничтожена огнем. Оставшиеся обугленные стены и поврежденная мебель – все, что осталось от жилища.
Фото: ГУ МЧС Ростовской области
