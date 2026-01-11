Новости
В Ростовской области продолжаются поиски пропавшей пенсионерки из Цимлянска

Уже неделю в Ростовской области ведутся поиски пропавшей без вести 76-летней Антонины Шамрай (Жуковой), ушедшей из своего дома в Цимлянске 4 января.

После того как пожилая женщина не вернулась домой и перестала отвечать на телефонные звонки, ее родные обратились за помощью к правоохранительным органам. К поисковой операции подключились добровольцы и волонтеры.

Пенсионерка худощавого телосложения и ростом около 153 сантиметров. У неё карие глаза и седые волосы.

В день исчезновения Антонина, предположительно, была одета в светло-голубую куртку, черные колготки и шапку серебристого цвета, обута в белые туфли.

В настоящее время к поискам привлечены автомобилисты, проезжавшие 4 января с 12:00 по трассе 60К-327 Цимлянск – Волгодонск в обоих направлениях. Следователи и волонтеры надеются, что у кого-то из водителей могла сохраниться видеозапись с регистратора, на которой может быть запечатлена пропавшая.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Антонины Шамрай, просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
