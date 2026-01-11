Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове в ДТП с двумя иномарками в Суворовском пострадали три человека

В Ростове в ДТП с двумя иномарками в Суворовском пострадали три человека

В жестком ДТП на Вавилова в Ростове пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Инцидент произошел около 8 часов утра на улице Уланской, в районе дома № 17/1. По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «Киа Рио» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем «Хендай Элантра» под управлением 25-летнего мужчины.

В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также 21-летний пассажир «Хендай Элантра». На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
Фото: Госавтоинспекция РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.