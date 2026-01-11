Новости
Упавшее дерево повредило автомобили и оборвало провода на улице Волкова в Ростове

В Ростове упавшее дерево обрушилось на автомобили, оборвав линии электропередачи. ЧП произошло на улице Волкова 11 января. Кадрами в социальных сетях поделились очевидцы.

Согласно свидетельским показаниям, в результате падения дерева несколько автомобилей получили механические повреждения. Кроме того, обрушившаяся растительность оборвала провода уличного освещения, оставив участок улицы без света.

К счастью, по предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Вероятнее всего, дерево упало из-за непогоды. Весь день в донской столице идет сильный дождь, а также бушует шквалистый ветер.
Фото: Соцсети
