Упавшее дерево повредило автомобили и оборвало провода на улице Волкова в Ростове

Фото: Соцсети

В Ростове упавшее дерево обрушилось на автомобили, оборвав линии электропередачи. ЧП произошло на улице Волкова 11 января. Кадрами в социальных сетях поделились очевидцы.Согласно свидетельским показаниям, в результате падения дерева несколько автомобилей получили механические повреждения. Кроме того, обрушившаяся растительность оборвала провода уличного освещения, оставив участок улицы без света.К счастью, по предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Вероятнее всего, дерево упало из-за непогоды. Весь день в донской столице идет сильный дождь, а также бушует шквалистый ветер.