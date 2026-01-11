Ростовскую область ждет резкая смена погоды: от дождей до морозов -15 градусов

Фото: ДонДей

Донской регион готовится к резким переменам в погоде на первой рабочей неделе 2026 года. ДПЧС РО выпустило экстренное предупреждение в связи с надвигающимися морозами, которые местами могут достигать -15 градусов.Ухудшение погодных условий ожидается уже сегодня, 11 января. Синоптики прогнозируют сильные дожди и мокрый снег, а в северных районах области возможен гололед. Юго-восточный ветер будет дуть с порывами от 7 до 12 метров в секунду, местами усиливаясь до 26 метров в секунду. Ночная температура воздуха составит от -2 до +3 градусов, днем прогреется до +10.Однако, с понедельника, 12 января, ситуация кардинально изменится. В Ростовскую область придут арктические воздушные массы. Температура воздуха по области опустится до -5 градусов, а в северных районах ожидаются морозы до -15 градусов.В связи с этим спасатели призывают жителей региона к повышенной бдительности. Рекомендуется соблюдать правила безопасности на дорогах, особенно в условиях гололеда, тепло одеваться и избегать длительного пребывания на улице. Водителям следует быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.