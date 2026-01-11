Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове водитель протаранил опору электропередачи и скрылся с места происшествия

В Ростове водитель протаранил опору электропередачи и скрылся с места происшествия

Серьезный инцидент произошёл утром 11 января на улице Нансена. Неустановленный водитель протаранил опору электропередачи и скрылся с места происшествия. В результате аварии часть улицы осталась без электричества, а проезжавший мимо автомобиль Audi оказался под угрозой поражения током.

По предварительным данным, водитель на неопознанном автомобиле, двигаясь по улице Нансена со стороны улицы Водников в направлении площади Страны Советов, в районе дома №45 не справился с управлением и врезался в столб ЛЭП. Не останавливаясь, нарушитель покинул место ДТП.

Спустя некоторое время поврежденная опора рухнула на проезжую часть, заблокировав движение. Оборвавшиеся провода упали прямо на автомобиль Audi, который в этот момент проезжал мимо. К счастью, 33-летний водитель Audi не пострадал.
Фото: Госавтоинспекция РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.