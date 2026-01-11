В Ростове водитель протаранил опору электропередачи и скрылся с места происшествия

Фото: Госавтоинспекция РО

Серьезный инцидент произошёл утром 11 января на улице Нансена. Неустановленный водитель протаранил опору электропередачи и скрылся с места происшествия. В результате аварии часть улицы осталась без электричества, а проезжавший мимо автомобиль Audi оказался под угрозой поражения током.По предварительным данным, водитель на неопознанном автомобиле, двигаясь по улице Нансена со стороны улицы Водников в направлении площади Страны Советов, в районе дома №45 не справился с управлением и врезался в столб ЛЭП. Не останавливаясь, нарушитель покинул место ДТП.Спустя некоторое время поврежденная опора рухнула на проезжую часть, заблокировав движение. Оборвавшиеся провода упали прямо на автомобиль Audi, который в этот момент проезжал мимо. К счастью, 33-летний водитель Audi не пострадал.