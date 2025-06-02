Голкипера ФК «Ростов» признали лучшим игроком Суперфинала Кубка России

Фото: ФК Ростов

Рустам Ятимов, голкипер футбольного клуба «Ростов», был признан самым лучшим игроком Суперфинала Кубка России. Данная информация была опубликована на официальных страницах Кубка России в социальных медиа.В решающей игре вратарь «желто-синих» показал уверенную игру, сохранив свои ворота в неприкосновенности в течение основного времени матча. Помимо этого, он сумел парировать один из ударов в серии послематчевых пенальти, что предопределило его победу в голосовании среди болельщиков.Напомним, что судьбоносный матч Суперфинала состоялся 1 июня на арене «Лужники». Игра характеризовалась крайне высоким градусом борьбы и завершилась с ничейным счетом (0:0) в основное время. В серии пенальти фортуна улыбнулась армейцам, которые вырвали победу со счетом 4:3.Необходимо также отметить, что вратарь «Ростова» Рустам Ятимов ранее уже удостаивался титула лучшего голкипера Кубка России по итогам сезона-2024/25.