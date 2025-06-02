Голкипера ФК «Ростов» признали лучшим игроком Суперфинала Кубка России
Рустам Ятимов, голкипер футбольного клуба «Ростов», был признан самым лучшим игроком Суперфинала Кубка России. Данная информация была опубликована на официальных страницах Кубка России в социальных медиа.
В решающей игре вратарь «желто-синих» показал уверенную игру, сохранив свои ворота в неприкосновенности в течение основного времени матча. Помимо этого, он сумел парировать один из ударов в серии послематчевых пенальти, что предопределило его победу в голосовании среди болельщиков.
Напомним, что судьбоносный матч Суперфинала состоялся 1 июня на арене «Лужники». Игра характеризовалась крайне высоким градусом борьбы и завершилась с ничейным счетом (0:0) в основное время. В серии пенальти фортуна улыбнулась армейцам, которые вырвали победу со счетом 4:3.
Необходимо также отметить, что вратарь «Ростова» Рустам Ятимов ранее уже удостаивался титула лучшего голкипера Кубка России по итогам сезона-2024/25.