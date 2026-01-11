В Ростовской области набирают популярность редкие имена для новорожденных: Арсения и Юсуп – в лидерах

Фото: Нейросеть

ЗАГС Ростовской области представил статистику по именам, которые родители выбирали для своих новорожденных детей в начале 2026 года. В то время как классические имена по-прежнему пользуются спросом, наблюдается растущий интерес к редким и необычным вариантам.Самым примечательным женским именем, выбранным в этом январе, стала Арсения, означающее "мужественная" и "зрелая". Это имя, ранее считавшееся мужским, завоевало популярность благодаря литературным произведениям, в которых героини с таким именем предстают сильными и целеустремленными. В числе других редких женских имен, зарегистрированных в регионе: Саноат, Ясия, Анжелика и Султан.Топ самых популярных женских имен возглавляют София, Мария, Ева, Варвара и Анна, сохранившие свои позиции с 2025 года.Среди мальчиков лидирует имя Юсуп, имеющее богатую историю и разные значения в зависимости от культуры: от еврейского "да прибавит" до тюркского "лидер" и арабского "добрый". Наряду с Юсупом редкими именами для новорожденных мальчиков стали Багама, Аршак, Рамиз и Яр.Самыми востребованными именами для мальчиков остаются Михаил, Александр, Артем, Иван и Матвей.