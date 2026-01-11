Конный клуб с собственным пляжем на Дону выставили на продажу за 105 млн рублей в Ростовской области
В Ростовской области выставлен на продажу готовый конный бизнес, расположенный в живописном месте на берегу реки Дон. Объявление о продаже появилось в начале декабря на одной из популярных онлайн-платформ.
Конный клуб находится в Аксайском районе, вблизи станицы Старочеркасской, в Большелогском сельском поселении. Уникальное расположение позволяет не только наслаждаться тишиной и красотой природы, но и организовать купание лошадей прямо в реке благодаря собственному пляжу.
Предлагаемый к продаже объект оснащен всем необходимым для ведения и развития конного бизнеса.
Крытый манеж площадью более 1 400 кв. метров обеспечивает возможность круглогодичных тренировок.
Конюшня рассчитана на 16 лошадей.
Оборудованы левады с песчаным покрытием и электропастухами для комфортного выгула животных.
Имеются летние стойла и навес для хранения кормов.
Для ухода за животными предусмотрены солярий и автоматические поилки.
На территории установлена огромная деревянная бочка диаметром 18 метров и имеется трактор для хозяйственных работ.
Для тренировок и занятий верховой ездой оборудованы плацы размером 20 на 60 метров.
Предусмотрено помещение для хранения карет.
Причины, побудившие владельцев расстаться с прибыльным бизнесом, не разглашаются. Продать комплекс планируют за 105 миллионов рублей. Заинтересованным покупателям предлагают ознакомиться с фотографиями ухоженных лошадей и обещают индивидуальный подход с возможностью предоставления скидки при заключении сделки.