Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

С главы «банды ростовских амазонок» и ее дочери взыскивают 5 млн рублей ущерба

С главы «банды ростовских амазонок» и ее дочери взыскивают 5 млн рублей ущерба
С предводительницы преступной группировки «банда амазонок» из Ростовской области и её наследницы взыскивают сумму, приближающуюся к пяти миллионам рублей. Эти сведения стали доступны благодаря документам Федеральной службы судебных приставов, сообщают РИА Новости.

«Банда амазонок», совершавшая преступления на юге России с 2007 по 2013 годы, получила печальную известность после зверского убийства семьи спецназовца Дмитрия Чудакова в 2009 году на трассе «Дон». Общественность была шокирована жестокостью преступников, которые расстреляли Дмитрия и его супругу, а затем хладнокровно добили ножами их раненых детей.

Захват банды произошёл в сентябре 2013 года после очередного разбойного нападения. В ходе перестрелки с сотрудниками полиции был ликвидирован гражданский муж Инессы Тарвердиевой, Роман Подкопаев, который успел смертельно ранить одного и нанести увечья другому полицейскому.

Следствием было доказано, что Подкопаев сформировал банду в 2007 году. На протяжении шести лет эта преступная группа совершала убийства в Ростовской области и Ставропольском крае, жертвами которых стали около 30 человек. Основным мотивом «амазонок» было похищение денежных средств и ценных вещей.

Суд присяжных признал Инессу Тарвердиеву, её дочь Викторию и супругов Синельник виновными по множеству эпизодов убийств. Членам преступной организации были назначены длительные сроки лишения свободы, которые впоследствии были частично пересмотрены апелляционной инстанцией.

В дополнение к тюремным заключениям с Инессы Тарвердиевой взыскиваются значительные денежные средства в качестве возмещения материального ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам, а также для покрытия судебных расходов. С её дочери Виктории также взыскивается крупная сумма в счет компенсации убытков, нанесенных преступлениями. Совокупный долг матери и дочери составляет около 4,9 миллиона рублей.
Фото: ДонДей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.