С главы «банды ростовских амазонок» и ее дочери взыскивают 5 млн рублей ущерба

Фото: ДонДей

С предводительницы преступной группировки «банда амазонок» из Ростовской области и её наследницы взыскивают сумму, приближающуюся к пяти миллионам рублей. Эти сведения стали доступны благодаря документам Федеральной службы судебных приставов, сообщают РИА Новости.«Банда амазонок», совершавшая преступления на юге России с 2007 по 2013 годы, получила печальную известность после зверского убийства семьи спецназовца Дмитрия Чудакова в 2009 году на трассе «Дон». Общественность была шокирована жестокостью преступников, которые расстреляли Дмитрия и его супругу, а затем хладнокровно добили ножами их раненых детей.Захват банды произошёл в сентябре 2013 года после очередного разбойного нападения. В ходе перестрелки с сотрудниками полиции был ликвидирован гражданский муж Инессы Тарвердиевой, Роман Подкопаев, который успел смертельно ранить одного и нанести увечья другому полицейскому.Следствием было доказано, что Подкопаев сформировал банду в 2007 году. На протяжении шести лет эта преступная группа совершала убийства в Ростовской области и Ставропольском крае, жертвами которых стали около 30 человек. Основным мотивом «амазонок» было похищение денежных средств и ценных вещей.Суд присяжных признал Инессу Тарвердиеву, её дочь Викторию и супругов Синельник виновными по множеству эпизодов убийств. Членам преступной организации были назначены длительные сроки лишения свободы, которые впоследствии были частично пересмотрены апелляционной инстанцией.В дополнение к тюремным заключениям с Инессы Тарвердиевой взыскиваются значительные денежные средства в качестве возмещения материального ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам, а также для покрытия судебных расходов. С её дочери Виктории также взыскивается крупная сумма в счет компенсации убытков, нанесенных преступлениями. Совокупный долг матери и дочери составляет около 4,9 миллиона рублей.