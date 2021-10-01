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ФК «Ростов» обыграл «Локомотив» в гостях

ФК «Ростов» обыграл «Локомотив» в гостях
После отставки Юрия Семина «желто-синие» под руководством Заура Тедеева проводили всего второй матч. Едва ли кто-то из специалистов предполагал, что в таком «разобранном» состоянии ростовчане могут на что-то рассчитывать в Москве. Но случилась небольшая сенсация.

В первые минуты «Локомотив» смотрелся сильнее. Его гол на 9-й минуте (Константин Марадишвили) был вполне логичным. Однако после этого «Ростов» игру выровнял и стал много атаковать. На 31-й минуте не без везения удалось сравнять счет – автор Гирано Керка, 1:1.

Во второй части вечера хозяева атаковали, однако и гости нередко угрожали воротам соперника. В концовке темп спал – казалось, команды уже согласны на ничью. Но на 89-й минуте Понтус Альмквист классным пасом вывел один на один с вратарём Дмитрия Полоза, а тот команду не подвел – 1:2. В итоге южане берут три очка и поднимаются из подвала таблицы.

В других матча игрового дня в РПЛ московский «Спартак» в гостях обыграл грозненский «Ахмат» 1:0, «Сочи» переиграли на выезде санкт-петербургский «Зенит» - 2:1, екатеринбургский «Урал» был сильнее «Уфы» - 1:0, московский ЦСКА и «Краснодар» победителя не выявили – 0:0, а тульский «Арсенал» и «Химки» также разошлись миром, 0:0.
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